В Беларуси 13 августа осталось определить чемпионов в 8 дисциплинах II Игр стран СНГ

В Минске продолжает гореть «огонь веры в олимпийские идеалы, истинной справедливости и спортивного братства». Именно так выразился Президент Беларуси на открытии II Игр стран СНГ, которые финишируют уже сегодня, 13 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Много впечатлений и сотни побед уже позади. И где-то с грустью мы отсчитываем последние часы, которые остались у спортивного праздника на нашей земле. Прежде чем состоится яркая церемония закрытия, сегодня определятся чемпионы в восьми видах. Витебск, Солигорск, Могилев, Жлобин, Брест и Орша. Там, помимо столицы, пройдут решающие поединки. На данный момент в медальной копилке Беларуси 193 награды, из них 34 золотых.