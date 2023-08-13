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В Беларуси 13 августа осталось определить чемпионов в 8 дисциплинах II Игр стран СНГ

13 августа 2023 08:27
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В Минске продолжает гореть «огонь веры в олимпийские идеалы, истинной справедливости и спортивного братства». Именно так выразился Президент Беларуси на открытии II Игр стран СНГ, которые финишируют уже сегодня, 13 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 13 августа осталось определить чемпионов в 8 дисциплинах II Игр стран СНГ-1

Много впечатлений и сотни побед уже позади. И где-то с грустью мы отсчитываем последние часы, которые остались у спортивного праздника на нашей земле. Прежде чем состоится яркая церемония закрытия, сегодня определятся чемпионы в восьми видах. Витебск, Солигорск, Могилев, Жлобин, Брест и Орша. Там, помимо столицы, пройдут решающие поединки. На данный момент в медальной копилке Беларуси 193 награды, из них 34 золотых.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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