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«Большую роль играет психологическая подготовка». В Могилёве каратисты разыграют 6 комплектов наград

13 августа 2023 07:37
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Шесть комплектов наград разыграют сегодня, 13 августа, каратисты. В Могилеве стартовал второй соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Большую роль играет психологическая подготовка». В Могилёве каратисты разыграют 6 комплектов наград-1

Спортивный комплекс «Олимпиец» собрал более 200 участников из 11 стран. На татами встречаются сильнейшие спортсмены в этом виде спорта. Высокие конкуренция и накал страстей. После первого соревновательного дня в копилке белорусов пять медалей: три бронзы и два серебра. Несмотря на утро выходного дня и дождь, трибуны заполнены зрителями. 

«Большую роль играет психологическая подготовка». В Могилёве каратисты разыграют 6 комплектов наград-4

Сергей Щепец, житель Могилева: 
Болеем за наших, за белорусов. У нас семья спортивная, все занимаются спортом. Не все, правда, карате. В основном баскетбол, но решили поболеть, раз есть такая возможность. В Могилеве проходят соревнования, обязательно надо своих поддержать. 

«Большую роль играет психологическая подготовка». В Могилёве каратисты разыграют 6 комплектов наград-7

Валерий Ермаков, судья национальной категории по карате: 
На таких соревнованиях такого высокого уровня очень большую роль играет психологическая подготовка. Кто психологически более устойчив, тот и ближе к победе. Потому что тактически, технически спортсмены примерно одинаково подготовлены. Уже на таком высоком уровне большую роль играет психологическая подготовка. 

«Большую роль играет психологическая подготовка». В Могилёве каратисты разыграют 6 комплектов наград-10

У белорусов есть все шансы подняться сегодня на верхнюю ступень пьедестала. В нашей стране это один из самых популярных видов боевых искусств, по своей массовости он уступает только футболу. 

# Игры стран СНГ # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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