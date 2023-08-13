«Большую роль играет психологическая подготовка». В Могилёве каратисты разыграют 6 комплектов наград

Шесть комплектов наград разыграют сегодня, 13 августа, каратисты. В Могилеве стартовал второй соревновательный день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный комплекс «Олимпиец» собрал более 200 участников из 11 стран. На татами встречаются сильнейшие спортсмены в этом виде спорта. Высокие конкуренция и накал страстей. После первого соревновательного дня в копилке белорусов пять медалей: три бронзы и два серебра. Несмотря на утро выходного дня и дождь, трибуны заполнены зрителями.

Сергей Щепец, житель Могилева:

Болеем за наших, за белорусов. У нас семья спортивная, все занимаются спортом. Не все, правда, карате. В основном баскетбол, но решили поболеть, раз есть такая возможность. В Могилеве проходят соревнования, обязательно надо своих поддержать.

Валерий Ермаков, судья национальной категории по карате:

На таких соревнованиях такого высокого уровня очень большую роль играет психологическая подготовка. Кто психологически более устойчив, тот и ближе к победе. Потому что тактически, технически спортсмены примерно одинаково подготовлены. Уже на таком высоком уровне большую роль играет психологическая подготовка.