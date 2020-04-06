РЦОР БГУ неожиданно стал лидером чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. Три матча и три победы. Турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу сенсационно возглавил РЦОР-БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Энергетики» в своем матче не оставили шансов ФК «Минск» – 2:0. И это несмотря на удаление одного из студентов во втором тайме. К слову, единоличное лидерство у «энергетиков» и в списке бомбардиров. С тремя мячами лидирует нападающий команды Жасур Яхшибоев.