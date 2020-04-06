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РЦОР БГУ неожиданно стал лидером чемпионата Беларуси по футболу

06 апреля 2020 11:37
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Новости Беларуси. Три матча и три победы. Турнирную таблицу чемпионата Беларуси по футболу сенсационно возглавил РЦОР-БГУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Энергетики» в своем матче не оставили шансов ФК «Минск» – 2:0. И это несмотря на удаление одного из студентов во втором тайме. К слову, единоличное лидерство у «энергетиков» и в списке бомбардиров. С тремя мячами лидирует нападающий команды Жасур Яхшибоев.

РЦОР БГУ неожиданно стал лидером чемпионата Беларуси по футболу-1

Больше всего голов в этом туре – пять – было забито в матче «Ислочи» и «Слуцка». Особенно результативным в исполнении дружин был второй отрезок встречи. Команды по два раза поразили цель. Но благодаря мячу, забитому еще в первом тайме, сильнее был «Слуцк» – 3:2. Победу гостям с пенальти принес Абдул Гафар.

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Итоговая таблица после трех туров. Следом за РЦОР-БГУ расположились сразу шесть команд с одинаковым количеством баллов. Действующий чемпион – брестское «Динамо» – идет только 10-м, а белорусский флагман БАТЭ и вовсе 14-й.

РЦОР БГУ неожиданно стал лидером чемпионата Беларуси по футболу-4

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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