Прямой эфир

«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне

06 апреля 2020 10:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тренер откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ваш сын не выбрал спортивную карьеру, не пошёл по Вашим стопам. А чем он занимается?

«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне-1

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:
Он катался на горных лыжах, сейчас на доске катается, на сноуборде. Приходил, на батуте прыгал, когда был маленький. Но он не увлёкся. Как раз время компьютеризации пошло. И когда закончил он 8-ой класс, был как-то обмен наших, образовалась группа 60, по-моему, конкурс по Беларуси, учеников. Он выиграл грант и поехали они учиться в Америку. И как-то получилось так, что закончил он американскую школу, поступил там в университет, пошёл выбрал компьютерное дело, переехал во Фрайбург, во Фрайбурге работал, один из университетов. И потом вернулся в Минск, и сейчас тоже это компьютерное дело. Но он увлечённый этим делом.

«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне-4

# Брак и семья # Николай Козеко # Вадим Щеглов

Другие новости рубрики

Все новости
Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры
06 апреля 2020 08:45

Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры

«Показал, что я живу без всякой паники». Вячеслав Хоронеко установил новый рекорд
06 апреля 2020 07:35

«Показал, что я живу без всякой паники». Вячеслав Хоронеко установил новый рекорд

«Не было допущено ни одного случая завоза или заболевания». Как проверяют на коронавирус белорусских спортсменов
05 апреля 2020 17:39

«Не было допущено ни одного случая завоза или заболевания». Как проверяют на коронавирус белорусских спортсменов