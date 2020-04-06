«На батуте прыгал, когда был маленький. Но не увлёкся». Николай Козеко рассказал о сыне

Николай Козеко, тренер национальной сборной по фристайлу:

Он катался на горных лыжах, сейчас на доске катается, на сноуборде. Приходил, на батуте прыгал, когда был маленький. Но он не увлёкся. Как раз время компьютеризации пошло. И когда закончил он 8-ой класс, был как-то обмен наших, образовалась группа 60, по-моему, конкурс по Беларуси, учеников. Он выиграл грант и поехали они учиться в Америку. И как-то получилось так, что закончил он американскую школу, поступил там в университет, пошёл выбрал компьютерное дело, переехал во Фрайбург, во Фрайбурге работал, один из университетов. И потом вернулся в Минск, и сейчас тоже это компьютерное дело. Но он увлечённый этим делом.