Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры

Новости Беларуси. Завершился третий тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. В заключительный день этого раунда стадион клуба «Минск» принял поединок между «Ислочью» и «Слуцком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно ярким получился второй тайм: зрители увидели сразу четыре гола. Исход встречи определил пенальти. Нападающий Слуцка Абдул Гафар Сирима поразил ворота соперников и принес победу своей команде, 3:2. После этого матча подопечные Виталия Павлова значительно улучшила свое положение в турнирной таблице: теперь «Слуцк» занимает вторую строчку.

Виталий Павлов, главный тренер ФК «Слуцк»:

У нас с «Ислочью» в хорошем смысле слова всегда тяжелые игры. Хочу поблагодарить отдельно ребят за то, что они выстояли последние семь минут или пять, потому что очень тяжело было. Пошел уже навал, тяжело было играть вверху.