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Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры

06 апреля 2020 08:45
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Новости Беларуси. Завершился третий тур Высшей лиги чемпионата Беларуси по футболу. В заключительный день этого раунда стадион клуба «Минск» принял поединок между «Ислочью» и «Слуцком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры-1

Особенно ярким получился второй тайм: зрители увидели сразу четыре гола. Исход встречи определил пенальти. Нападающий Слуцка Абдул Гафар Сирима поразил ворота соперников и принес победу своей команде, 3:2. После этого матча подопечные Виталия Павлова значительно улучшила свое положение в турнирной таблице: теперь «Слуцк» занимает вторую строчку.

Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры-4

Виталий Павлов, главный тренер ФК «Слуцк»:
У нас с «Ислочью» в хорошем смысле слова всегда тяжелые игры. Хочу поблагодарить отдельно ребят за то, что они выстояли последние семь минут или пять, потому что очень тяжело было. Пошел уже навал, тяжело было играть вверху.

Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры-7

В заключительный день третьего тура «Витебск» обыграл «Смолевичи» 1:0, а РЦОР БГУ был сильнее «Минска» 2:0 и вернул себе первую строку турнирной таблицы. «Минск» на третьей позиции.

Тренер «Слуцка»: с «Ислочью» всегда в хорошем смысле тяжёлые игры-10

# Футбол Беларуси # Виталий Павлов # Абдул Гафар Сирима # Наталья Федорцова # Фотофакт

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