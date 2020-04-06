«Показал, что я живу без всякой паники». Вячеслав Хоронеко установил новый рекорд

Новости Беларуси. Мировой рекорд по жиму гири установлен в Минске. Его автор – известный белорусский спортсмен Вячеслав Хоронеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Силач толкнул гирю весом 24 килограмма 170 раз за 2 минуты 43 секунды. Тем самым атлет побил собственное достижение. Нынешний результат будет занесен в книгу «Диво». 59-летний Хоронеко не исключает, что сможет превзойти его в будущем. «Они удивлены тому, что сегодня мы имеем». Почему в «Раубичах» начали тренироваться велосипедисты Рекорд гиревик установил в поддержку здорового образа жизни и в рамках инициативы «Спортсмены против коронавируса».

Вячеслав Хоронеко, многократный рекордсмен мира:

Я показал, что я как жил, так и живу без всякой паники. Соблюдая меры предосторожности. Но в то же время не отказываюсь от активного образа жизни, приема витаминов, радуюсь жизни. Этот рекорд – за жизнь, всем людям, которые борются за свою жизнь, за жизнь других людей. И врачам, и простым гражданам всего мира.