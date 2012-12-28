Разработан талисман Чемпионата мира по хоккею в Беларуси (ФОТО)

Новости Беларуси. Пятьсот дней до старта Чемпионата мира по хоккею в Беларуси. В мае 2014 года в Минске состоится его открытие. На две недели наша столица превратится в мекку фанатов хоккея. Чемпионату быть. Сегодня в очередной раз скептикам утёрли нос. Пятьсот дней до старта, а подготовка страны к главному спортивному событию 2014 года не только началась, но и опережает план действий. Принимат мастеров хоккейного дела мы будем на двух площадках: Минск-Арена и Чижовка-Арена. Последняя, к слову, уже практически готова.

Минск ожидает около восьмидесяти тысяч туристов. Для всех иностранных гостей, будь то официальные лица или просто фанаты, предусмотрен безвизовый въезд в страну.

Евгений Ворсин, директор Дирекции по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года:

Основанием для пропуска, вернее, посещения нашей страны, будет, естественно, документ, удостоверяющий личность, а также оригинальный или электронный билет.

Проведение Чемпионата мира по хоккею в нашей стране - хороший шанс заявить о себе на международной арене. И, если вопрос со спортивными площадками уже не стоит, то для размещения всех туристов с комфортом организаторы прилагают большие усилия. За считанные месяцы в Минске появляются новые гостиницы, в списке мест отдыха любителей хоккея еще и санатории, агроусадьбы и даже общежития

Вячеслав Чернов, директор ГУ «Национальное агентство по туризму»:

Ведём работу по подготовке экскурсоводов, по аттестации гидов-переводчиков, а также по сертификации туристических фирм и гостиниц.

Цена вопроса пока лишь в планах. Но уже сегодня организаторы могут сказать точно: билеты на матчи будут, как минимум, на двадцать процентов дешевле традиционных. В период проведения чемпионата не изменится (как было в Киеве) и стоимость ужина в ресторане, и плата за ночлег в гостинице.

И, если вся Беларусь сейчас учит простейший английский - курсы организовали во всех службах, которые будут соприкасаться с иностранцами, - то талисман матча туристы увидят наш, национальный. Им стал зубрёнок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Михайлов, начальник ГУ «Центр по санаторно-курортной работе «Центркурорт»:

Хотелось бы, чтобы стана нам помогла найти имя этому талисману, придумать ему историю жизни. Он же где-то родился, у него родители есть. Я думаю, это украсит Чемпионат. Добавит ему человеческой составляющей. Мероприятие пройдёт на таком уровне, на котором никогда не проходило за прошедшие 10 лет в мире. Я в этом уверен на сто процентов. Так как мы готовимся, так не готовится никто.