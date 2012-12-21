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Республиканские соревнования «Рождественские старты» прошли в Минске

21 декабря 2012 16:31
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Новости Беларуси. 21 декабря в Минске прошли традиционные «Рождественские старты».

В Республиканском легкоатлетическом соревновании в этом году приняли участие более 200 белорусов, а также любители бега из Украины и Латвии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе команд далеко не профессиональные спортсмены, от пяти до 57 лет. Все те, кто верит в силу оздоровительного бега.

Василий Головнев, курсант военно-технического факультета Белорусского национального технического университета:
Приурочен к рождественским праздникам. к Новому году. Хоти показать, что спорт это жизнь.
Нам это очень приятно, очень нравится. Укрепляет физическую форму, происходит совершенствование физической подготовки.

Андрей Фомочкин, директор Республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике:
Через соревнования и сам дух соревновательный должен присутствовать во всем. Поэтому мы организовали также призы, даем грамоты, медали, вешаем медаль в виде бублика.

# Спортивные соревнования # БНТУ # Фотофакт # Андрей Фомочкин # Республиканский центр олимпийской подготовки по легкой атлетике

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