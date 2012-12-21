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В «Минск-Арене» прошел традиционный Олимпийский бал с участием именитых спортсменов

21 декабря 2012 18:40
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Новости Беларуси. Елка с олимпийскими огнями. Именитых спортсменов 21 декабря в комплексе «Минск-Арена» по традиции собрал новогодний Олимпийский бал. Торжество открыл мэр столицы Николай Ладутько.

Поздравления принимали чемпионы и призеры Олимпиады в Лондоне и победители конкурса «Лучший атлет столицы-2012», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Лиштван, трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе:
Для меня это уже праздник, встретить своих коллег, потому что у спортсменов жизнь на колесах. Многие часто на сборах, на соревнованиях. Со многими есть возможность встретиться.

# Минск-Арена

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