Новости Беларуси. Интерактивную геоинформационную игру о чемпионате мира по хоккею-2014 планируется разработать в Минске. Этот проект мог бы стать имиджевым и поспособствовать узнаваемости республики в мире.

Также планируется шире рекламировать за рубежом туристический потенциал Минска, активнее продвигать туруслуги, создавать путеводители по городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предполагается, что в дни чемпионата в 2014 году белорусскую столицу посетят около 80 тысяч туристов. А 27 декабря – ровно 500 дней до начала соревнований.

Вячеслав Чернов, директор ГУ «Национальное агентство по туризму»:

Ведем работы по подготовке экскурсоводов, по аттестации гидов-переводчиков, по сертификации туристических фирм и гостиниц. Национальное агентство по туризму также эту работу проводит. Уверен, что мы сможем представить качественные услуги.