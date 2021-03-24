Разница в счёте – больше 30 мячей. Баскетболистки «Горизонта» обыграли «БГУ-Цмоки»

Новости Беларуси. В женском чемпионате страны по баскетболу продолжается стадия плей-офф, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В среду, 24 марта, второй матч полуфинальной серии провели «Горизонт» и «БГУ-Цмоки».

Подопечные Трофимовой не оставили соперницам ни единого шанса. Особенно хорошо разница в классе была видна во второй четверти, которую «Горизонт» выиграл 25:2. Ведя к большому перерыву более 30 очков, хозяйки сильно сбавили обороты, позволив «БГУ-Цмоки» сражаться во второй половине на равных. Итоговый счет – 74:40.