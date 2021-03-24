ЧБ по хоккею. «Юность» одолела «Металлург» в четвёртом матче 1/2 финала

Зрители, собравшиеся на ледовой арене в Жлобине, увидели пять шайб уже в стартовой трети. Четыре из них отгрузили игроки «Юности». В середине встречи «волки» сократили разрыв в счете до двух шайб, но на большее хозяев не хватило. А вот чемпионы забросили во втором и третьем периодах еще по разу. В итоге победа минчан – 6:2. Хет-триком в составе гостей отметился Рассейкин. Пятый матч противостояния пройдет в Минске в пятницу, 26 марта.