Разгромный счёт. Белоруски уступили в стартовом поединке на турнире по баскетболу в Москве

Женская национальная сборная Беларуси по баскетболу провела стартовый поединок на турнире в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соперницами дружины Натальи Трофимовой были баскетболистки национальной команды России. В составе нашей сборной выступали преимущественно представительницы ближайшего резерва. Стартовали белоруски провально. Первые баллы наши набрали, уступая 0:11. Правда, затем отечественные баскетболистки подтянулись, наладили атакующие действия, но играть на равных с россиянками все же были не в состоянии.