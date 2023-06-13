Прямой эфир

Разгромный счёт. Белоруски уступили в стартовом поединке на турнире по баскетболу в Москве

13 июня 2023 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Женская национальная сборная Беларуси по баскетболу провела стартовый поединок на турнире в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Разгромный счёт. Белоруски уступили в стартовом поединке на турнире по баскетболу в Москве-1

Соперницами дружины Натальи Трофимовой были баскетболистки национальной команды России. В составе нашей сборной выступали преимущественно представительницы ближайшего резерва. Стартовали белоруски провально. Первые баллы наши набрали, уступая 0:11. Правда, затем отечественные баскетболистки подтянулись, наладили атакующие действия, но играть на равных с россиянками все же были не в состоянии.

Разгромный счёт. Белоруски уступили в стартовом поединке на турнире по баскетболу в Москве-4

После первой половины встречи хозяйки площадки имели практически двукратный перевес в счете – 61:32. Кардинальных изменений после перерыва не произошло, в итоге белоруски проиграли – 50:104. В среду, 14 июня, белорусская дружина встретится с молодежной сборной России.

# Баскетбол # Наталья Трофимова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах
13 июня 2023 20:09

Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах

«Задача – отобрать лучших». Как проходят тестовые игры на стадионе «Динамо»?
13 июня 2023 19:29

«Задача – отобрать лучших». Как проходят тестовые игры на стадионе «Динамо»?

Беларусь готова к проведению II Игр стран СНГ – инфраструктура отвечает мировым стандартам
13 июня 2023 17:25

Беларусь готова к проведению II Игр стран СНГ – инфраструктура отвечает мировым стандартам