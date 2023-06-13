Прямой эфир

Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах

13 июня 2023 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект Президентского спортивного клуба «Спорт для всех» продолжает шествие по стране. Новая многофункциональная спортивная площадка открылась в Костюковичах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах-1

Теперь каждый, кто желает оздоровиться и укрепиться, сможет это сделать. Комплекс расположен в базовой доступности от основных городских объектов. Он включает в себя комфортную площадку по воркауту с большим количеством тренажеров и специальных приспособлений, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Также компактная арена воздвигнута для любителей баскетбола.

Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах-4

Александра Михеенко, председатель Костюковичского райисполкома:
Для людей это очень важно. Открытая площадка. Даже мы сегодня не окрыли, а уже с момента, как были установлены тренажеры, вечерами здесь столько деток, взрослых. И тем более, что сегодня эта площадка доступна для людей с ограниченными возможностями. Мы сделали съезд, подъезд сюда достаточно удобный. Думаю, что площадка для всех, и она нужна. Хорошего много не бывает.

Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах-7

Виктор Новик, житель г. Костюковичи:
Я многодетный отец, живу в городе Костюковичи, у меня все мальчики. Такая площадка очень актуальна в нашем городе. За время до открытия пользовалась огромнейшим спросом и уже стала очень популярна. Можно видеть в интернете, «ВКонтакте» видео, как ребята занимаются. Для развития и популяризации различных видов спорта очень замечательная.

Спортивную площадку для воркаута открыли в Костюковичах-10

Спортивная площадка, которую установили в микрорайоне Молодежном возле хоккейной коробки, безусловно, станет местом притяжения для детей и молодежи. И это важно не только для отдельно взятого человека, но и для государства. Ведь здоровые люди – основа нации.

# Государственная политика в области спорта # Александра Михеенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Задача – отобрать лучших». Как проходят тестовые игры на стадионе «Динамо»?
13 июня 2023 19:29

«Задача – отобрать лучших». Как проходят тестовые игры на стадионе «Динамо»?

Беларусь готова к проведению II Игр стран СНГ – инфраструктура отвечает мировым стандартам
13 июня 2023 17:25

Беларусь готова к проведению II Игр стран СНГ – инфраструктура отвечает мировым стандартам

В Минске продолжается открытый чемпионат страны по современному пятиборью
13 июня 2023 15:41

В Минске продолжается открытый чемпионат страны по современному пятиборью