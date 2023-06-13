Новости Беларуси. Готовность номер один. Объекты, которые будут задействованы на предстоящих Играх стран Содружества, проинспектированы в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой теме сегодня, 13 июня, посвятили Совет постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ.

Его участники посетили несколько объектов, в том числе стадион «Динамо», где проходят тестовые соревнования по легкой атлетике и стрельбе. Вывод сделан: спортивная инфраструктура соответствует всем мировым стандартам. Впечатлил гостей и организационно-координационный центр, созданный в стенах Университета физической культуры.

Даурен Абаев, заместитель генерального секретаря СНГ:

Штаб нужен, потому что Игры проходят не в одном городе, а это сразу возрастает ответственность, и, естественно, возникают определенные сложности. И то, что существует штаб, это все автоматизировано, из одного центра люди будут смотреть, контролировать, координировать то, что в других городах будет происходить. И это, конечно, удивляет.

Фото: сайт Минского метрополитена

Александр Дорохович, первый заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

У нас с 1 по 15 июня проходят тестовые соревнования. Министр спорта Сергей Михайлович Ковальчук лично сам приезжает, инспектирует и, соответственно, корректирует те или иные моменты. Проходит инспектирование объектов города Минска. В четверг будет инспектирование объектов Витебской области. Да, мы видим, что и на каких объектах необходимо исправить. В целом, повторюсь, объекты готовы. Если где-то необходимо какие-то шероховатости [убрать – прим. ред.] или лоск, то мы обязательно его наведем.