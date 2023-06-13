«Задача – отобрать лучших». Как проходят тестовые игры на стадионе «Динамо»?

Новости Беларуси. Еще один спортивный объект, который в эти дни тестируется перед играми стран СНГ – национальный олимпийский стадион «Динамо». Одна из главных площадок страны впервые принимает первенство Беларуси по легкой атлетике среди парней и девушек 2008-2009 годов рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревновательная программа более чем насыщенная. Определять лучших будут на протяжении двух дней. А внимание здесь обращают не только на готовность стадиона, но и на потенциал юных атлетов. Именно на этом старте идет просмотр в команду, которая представит нашу страну на играх в августе.

Игорь Сиводедов, государственный тренер национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

2009 год – это тот возраст, который будет участвовать во II Играх СНГ. И, безусловно, одна из задач наших состоит в том, чтобы проверить и отобрать их, этих ребят, способных, талантливых, лучших на сегодняшний день, в команду для того, чтобы они могли успешно выступить на II Играх СНГ. Безусловно, стадион отвечает всем мировым стандартам. Здесь можно проводить многие соревнования, чемпионаты Европы и другие, если вы помните, проходили здесь. Поэтому, безусловно, мы будем готовы провести эти соревнования.