Белорусские самбисты продолжают успешное выступление на Кубке мира. По итогам утренней сессии у сборной Беларуси еще две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Диана Хохлова вышла в финал весовой категории до 54 килограммов. Это гарантировало как минимум серебро. Примечательно, что на предварительном этапе были одержаны две досрочные победы. И обе болевыми приемами. Еще одна наша спортсменка Карина Шут поднялась на третью ступень пьедестала. Накануне белорусы стали обладателями пяти бронзовых медалей.