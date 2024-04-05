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Белорусские самбисты продолжают успешное выступление на Кубке мира

05 апреля 2024 12:23
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Белорусские самбисты продолжают успешное выступление на Кубке мира. По итогам утренней сессии у сборной Беларуси еще две награды, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские самбисты продолжают успешное выступление на Кубке мира-1

Диана Хохлова вышла в финал весовой категории до 54 килограммов. Это гарантировало как минимум серебро. Примечательно, что на предварительном этапе были одержаны две досрочные победы. И обе болевыми приемами. Еще одна наша спортсменка Карина Шут поднялась на третью ступень пьедестала. Накануне белорусы стали обладателями пяти бронзовых медалей.

# Спортивные соревнования

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