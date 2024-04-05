Женская сборная Беларуси по футболу провела стартовый поединок ЧЕ-2025

Женская сборная Беларуси по футболу провела стартовый поединок квалификации чемпионата Европы – 2025, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом туре наша дружина на выезде встречалась с командой Кипра и одержала убедительную победу – 3:0. Уже на первой минуте белоруски открыли счет. После навеса с углового отличилась Ксения Кубичная.

На излете первого тайма с пенальти преимущество белорусской сборной упрочила Анастасия Шуппо, а на последних секундах поединка победную точку поставила Анастасия Шлапакова.