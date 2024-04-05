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Белоруски выступили на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам

05 апреля 2024 12:22
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Раздельными гонками классическим стилем в Кировске продолжился финальный этап Кубка России по лыжным гонкам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски выступили на финальном этапе Кубка России по лыжным гонкам-1

У женщин на старт 10-километровой дистанции вышли три белоруски. Лучшей в нашей команде стала Анна Королева, занявшая 25-е место среди 74 участниц. Победительнице, Анастасии Кулешовой, белоруска уступила чуть больше двух минут.

# Спортивные соревнования

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