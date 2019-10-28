«Расслабились после первого гола». Кирилл Зинович о проигрыше U-17 сборной Сербии в матче квалификации ЧЕ-2020

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси U-17 накануне уступила команде Сербии в матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи группы 6 проходят в Минске.

Все голы были забиты в первом тайме. Открыли счет белорусы – на 15-й минуте отличился капитан «белокрылых» Кирилл Зинович. В концовке тайма оппоненты сумели отыграться, а потом и выйти вперед, дважды отличился Кстич. В остатке поражение белорусов – 1:2. Теперь после двух проведеннных матчей в активе наших футболистов 1 очко.