«Расслабились после первого гола». Кирилл Зинович о проигрыше U-17 сборной Сербии в матче квалификации ЧЕ-2020

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси U-17 накануне уступила команде Сербии в матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи группы 6 проходят в Минске.
Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси U-17 накануне уступила команде Сербии в матче первого квалификационного раунда чемпионата Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Матчи группы 6 проходят в Минске.
Все голы были забиты в первом тайме. Открыли счет белорусы – на 15-й минуте отличился капитан «белокрылых» Кирилл Зинович. В концовке тайма оппоненты сумели отыграться, а потом и выйти вперед, дважды отличился Кстич. В остатке поражение белорусов – 1:2. Теперь после двух проведеннных матчей в активе наших футболистов 1 очко.
Кирилл Зинович, игрок юношеской сборной Беларуси по футболу (U-17):
Мы неплохо начали, забили гол, расслабились после первого гола. Так получилось, что упустили победу.
Хороший тренер. Говорит: «Играть в хороший футбол, контроль мяча начинать». Не повезло сегодня.
Заключительный матч в группе наша юношеская сборная проведет 30 октября со сборной Латвии. Для сохранения шансов на выход в следующий раунд белорусам нужна победа.