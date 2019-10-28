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Владислав Ерёменко о проигрыше ХК «Динамо-Минск» «Салавату Юлаеву»: «Получили ненужное удаление, и нас наказали»

28 октября 2019 09:21
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Новости Беларуси. Хоккейное «Динамо» продолжает серию неудач, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Накануне «зубры» потерпели уже восьмое кряду поражение в чемпионате КХЛ.

На домашнем льду парни Крэйга Вудкрофта уступили хоккеистам «Салавата Юлаева». Хотя большую часть поединка минчане выглядели предпочтительнее. Уже на 3-й минуте Степанов открыл счет, а в середине второго периода Демков удвоил преимущество «зубров». Но развить успех не удалось: у минчан оставалось все меньше сил, и гости перехватили инициативу.

Владислав Ерёменко о проигрыше ХК «Динамо-Минск» «Салавату Юлаеву»: «Получили ненужное удаление, и нас наказали»-1

На исходе второго периода Бурмистров реализовал большинство и сократил отставание. А на 54-й минуте и снова при игре в неравных составах Сошников сравнял счет. Ничья по итогам основного времени матча. А в овертайме победу гостям принес Кугрышев – 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».

Впереди у «зубров» выездная серия. «Динамо» начнет ее 30 октября матчем с челябинским «Трактором».

Владислав Ерёменко о проигрыше ХК «Динамо-Минск» «Салавату Юлаеву»: «Получили ненужное удаление, и нас наказали»-4

Владислав Ерёменко, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Всё хорошо было, но получили ненужное удаление, и нас наказали.

Владислав Ерёменко о проигрыше ХК «Динамо-Минск» «Салавату Юлаеву»: «Получили ненужное удаление, и нас наказали»-7

Артем Демков, нападающий ХК «Динамо-Минск»:
После того, как мы забиваем голы, отрываемся в счете либо первыми забиваем, мы успокаиваемся. Не знаю, почему так происходит.

Владислав Ерёменко о проигрыше ХК «Динамо-Минск» «Салавату Юлаеву»: «Получили ненужное удаление, и нас наказали»-10

# Хоккей Беларуси # Владислав Ерёменко # Артем Демков # Фотофакт

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