Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Новости Беларуси. Капитан минского «Динамо» рассказал об отношениях с главным тренером команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Крэйг, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Я стал общаться с ним больше

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:

Если говорить о Крэйге как о тренере, не сказал бы, что есть какие-то глобальные различия между этим сезоном и 2016-17. Система игры осталась той же, и сам Вудкрофт по-прежнему требователен. Ему нужен быстрый хоккей и четкое выполнение тренерских установок: активно играть во всех трех зонах. Основное отличие в команде. Сейчас в составе более молодые игроки, а в 2016 было много опытных легионеров. Наталья Федорцова:

А в плане общения Крэйг поменялся?

Кирилл Готовец:

Он, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Постоянно интересуется нашим видением того, почему так или иначе сложилась игра, что стоит изменить в тренировочном процессе. Ну, и я с ним стал больше общаться из-за того, что на мне сейчас лежит более весомая ответственность. Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь Наталья Федорцова:

Три года назад Вудкрофт говорил, что вы – потенциальный игрок НХЛ. Сейчас повторяет это? Кирилл Готовец:

Сейчас мы фокусируемся на другом. Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь. Многим юным игрокам тяжело пробиться в НХЛ, хотя шансов у них предостаточно. Да, когда-то много кто так говорил, но, к сожалению, не получилось воспользоваться возможностью.

Наталья Федорцова:

Как отреагировали на новость о возвращении Крэйга? Кирилл Готовец:

Обрадовался, мне нравилось работать с таким грамотным специалистом. Да, требовательный, но грамотный. Он четко, понятно доводит до игроков свои требования. Когда мы правильно выполняем задание, в команде чувствуется слаженность. Пришли игроки со свежим разумом, которые легко вселить ментальность победителей Наталья Федорцова:

Вудкрофт говорил, что в команде спокойно относятся к поражением, так ли это?

Кирилл Готовец:

В последние два года, действительно, сложилась такая ситуация. Мы постоянно проигрывали, и не сказать, чтобы что-то предпринималось для изменения положения дел. Наталья Федорцова:

Сейчас сложно переламывать психологию?