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Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

27 октября 2019 22:57
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Новости Беларуси. Капитан минского «Динамо» рассказал об отношениях с главным тренером команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Крэйг, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Я стал общаться с ним больше

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе-1

Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Если говорить о Крэйге как о тренере, не сказал бы, что есть какие-то глобальные различия между этим сезоном и 2016-17. Система игры осталась той же, и сам Вудкрофт по-прежнему требователен. Ему нужен быстрый хоккей и четкое выполнение тренерских установок: активно играть во всех трех зонах.

Основное отличие в команде. Сейчас в составе более молодые игроки, а в 2016 было много опытных легионеров.

Наталья Федорцова:
А в плане общения Крэйг поменялся?

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе-4

Кирилл Готовец:
Он, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Постоянно интересуется нашим видением того, почему так или иначе сложилась игра, что стоит изменить в тренировочном процессе. Ну, и я с ним стал больше общаться из-за того, что на мне сейчас лежит более весомая ответственность.

Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь

Наталья Федорцова:
Три года назад Вудкрофт говорил, что вы – потенциальный игрок НХЛ. Сейчас повторяет это?

Кирилл Готовец:
Сейчас мы фокусируемся на другом. Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь. Многим юным игрокам тяжело пробиться в НХЛ, хотя шансов у них предостаточно. Да, когда-то много кто так говорил, но, к сожалению, не получилось воспользоваться возможностью.

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе-7

Наталья Федорцова:
Как отреагировали на новость о возвращении Крэйга?

Кирилл Готовец:
Обрадовался, мне нравилось работать с таким грамотным специалистом. Да, требовательный, но грамотный. Он четко, понятно доводит до игроков свои требования. Когда мы правильно выполняем задание, в команде чувствуется слаженность.

Пришли игроки со свежим разумом, которые легко вселить ментальность победителей

Наталья Федорцова:
Вудкрофт говорил, что в команде спокойно относятся к поражением, так ли это?

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе-10

Кирилл Готовец:
В последние два года, действительно, сложилась такая ситуация. Мы постоянно проигрывали, и не сказать, чтобы что-то предпринималось для изменения положения дел.

Наталья Федорцова:
Сейчас сложно переламывать психологию?

Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе-13

Кирилл Готовец:
Это небыстрый процесс. Хорошо, что по сравнению с прошлым годом сильно изменился состав команды. Пришли игроки со свежим разумом, которые легко вселить ментальность победителей.

«Требовательный, но грамотный». Сравниваем первый и второй приход Крэйга Вудкрофта в белорусский хоккей

# Хоккей Беларуси # Кирилл Готовец # Наталья Федорцова # Фотофакт

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