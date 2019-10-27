Кирилл Готовец: в последние два года мало что делалось для побед, сейчас всё иначе

Новости Беларуси. Капитан минского «Динамо» рассказал об отношениях с главным тренером команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Капитан минского «Динамо» рассказал об отношениях с главным тренером команды, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Кирилл Готовец, защитник ХК «Динамо-Минск»:
Если говорить о Крэйге как о тренере, не сказал бы, что есть какие-то глобальные различия между этим сезоном и 2016-17. Система игры осталась той же, и сам Вудкрофт по-прежнему требователен. Ему нужен быстрый хоккей и четкое выполнение тренерских установок: активно играть во всех трех зонах.
Основное отличие в команде. Сейчас в составе более молодые игроки, а в 2016 было много опытных легионеров.
Наталья Федорцова:
А в плане общения Крэйг поменялся?
Кирилл Готовец:
Он, как и прежде, всегда идет на диалог с игроками. Постоянно интересуется нашим видением того, почему так или иначе сложилась игра, что стоит изменить в тренировочном процессе. Ну, и я с ним стал больше общаться из-за того, что на мне сейчас лежит более весомая ответственность.
Наталья Федорцова:
Три года назад Вудкрофт говорил, что вы – потенциальный игрок НХЛ. Сейчас повторяет это?
Кирилл Готовец:
Сейчас мы фокусируемся на другом. Я уже не в Америке, моложе тоже не становлюсь. Многим юным игрокам тяжело пробиться в НХЛ, хотя шансов у них предостаточно. Да, когда-то много кто так говорил, но, к сожалению, не получилось воспользоваться возможностью.
Наталья Федорцова:
Как отреагировали на новость о возвращении Крэйга?
Кирилл Готовец:
Обрадовался, мне нравилось работать с таким грамотным специалистом. Да, требовательный, но грамотный. Он четко, понятно доводит до игроков свои требования. Когда мы правильно выполняем задание, в команде чувствуется слаженность.
Наталья Федорцова:
Вудкрофт говорил, что в команде спокойно относятся к поражением, так ли это?
Кирилл Готовец:
В последние два года, действительно, сложилась такая ситуация. Мы постоянно проигрывали, и не сказать, чтобы что-то предпринималось для изменения положения дел.
Наталья Федорцова:
Сейчас сложно переламывать психологию?
Кирилл Готовец:
Это небыстрый процесс. Хорошо, что по сравнению с прошлым годом сильно изменился состав команды. Пришли игроки со свежим разумом, которые легко вселить ментальность победителей.
«Требовательный, но грамотный». Сравниваем первый и второй приход Крэйга Вудкрофта в белорусский хоккей