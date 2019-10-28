Лошади в награду – морковка, солярий и массаж. Белорусы выиграли этап Кубка мира по выездке

Анна Карасева, победительница этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке: В начале сезона, я думаю, что да, он чувствовал все это, а вот немножко под конец сезона подустал. У нас уже шестой старт за два месяца.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительница этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке – Анна Карасева и главный секретарь Белорусской федерации конного спорта – Алеся Мачульская .

Анна Карасева: Они получают кучу морковки, яблок, солярии, массаж. Сейчас он отдыхает.

Они, в принципе, понимают, когда они выиграли?

Анна Карасева:

Да. Я думаю, что лошади прекрасно понимают, когда они пробежали тест хорошо, а когда плохо. В любом случае, лошадь будет накормлена, ухожена и досмотрена, как бы она себя не вела на тренировке.

Как складываются отношения между спортсменами и лошадью?

Анна Карасева:

Лошади такие разные, у них такие разные характеры, в принципе, как у людей. Очень тяжело. С некоторыми бывает очень тяжело работать.