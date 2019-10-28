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Лошади в награду – морковка, солярий и массаж. Белорусы выиграли этап Кубка мира по выездке

28 октября 2019 09:39
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительница этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке – Анна Карасева и главный секретарь Белорусской федерации конного спорта – Алеся Мачульская.

Лошади чувствуют вкус победы? Как ваш Зодиак отреагировал?

Анна Карасева, победительница этапа Кубка мира и международных состязаний по выездке:
В начале сезона, я думаю, что да, он чувствовал все это, а вот немножко под конец сезона подустал. У нас уже шестой старт за два месяца.

Лошади в награду – морковка, солярий и массаж. Белорусы выиграли этап Кубка мира по выездке -1

Спортсмены получают какие-то кубки, бонусы, призы, а что получают лошади?

Анна Карасева:
Они получают кучу морковки, яблок, солярии, массаж. Сейчас он отдыхает.

Лошади в награду – морковка, солярий и массаж. Белорусы выиграли этап Кубка мира по выездке -4

Они, в принципе, понимают, когда они выиграли?

Анна Карасева:
Да. Я думаю, что лошади прекрасно понимают, когда они пробежали тест хорошо, а когда плохо. В любом случае, лошадь будет накормлена, ухожена и досмотрена, как бы она себя не вела на тренировке.

Как складываются отношения между спортсменами и лошадью?

Анна Карасева:
Лошади такие разные, у них такие разные характеры, в принципе, как у людей. Очень тяжело. С некоторыми бывает очень тяжело работать.

Лошади в награду – морковка, солярий и массаж. Белорусы выиграли этап Кубка мира по выездке -7

Трудно ужиться с ними?

Анна Карасева:
Очень трудно!

Чем вы покорили судей, ведь это субъективный вид спорта?

Анна Карасева:
Конечно, все зависит от судей, понравилась ли им музыка, схема, нравится ли, вообще, судьям пара, потому что бывают такие судьи, которым не нравится эта пара. Просто не нравится. Но у нас очень скатанная программа с Зодиаком, и мы стабильно выступали весь этот сезон, я думаю, это дало такой вот результат.

Что такое Большой приз?

Алеся Мачульская, главный секретарь Белорусской федерации конного спорта:
Лошади-спортсмены, как и люди-спортсмены, растут. Лошадь начинает свою спортивную карьеру в возрасте четырех лет, она начинает показывать определенные элементы по тестам для молодых лошадей. Выступает первый год, второй год по программе для молодых лошадей и потом начинается более сложная. Малый приз, который является подводящим к Большому призу. Нельзя просто взять лошадь и сразу поехать за Большим призом. Вот Анна работала со своими партнерами: с Зодиаком и Арлекино на протяжении десяти лет для того, чтобы дойти до этого уровня.

Лошади в награду – морковка, солярий и массаж. Белорусы выиграли этап Кубка мира по выездке -10

# Конный спорт # Анна Карасева # Алеся Мачульская # Фотофакт

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