«На очень хорошем уровне». Минск принимает первый детский международный турнир по баскетболу «Осенний Кубок МТЗ»

Петр Ивашков, директор СДЮШОР БК «Минск»:

2012 год, мальчики, в этом году играют первые республиканские соревнования, для них это первый шаг, первый международный турнир. Как всегда, планы у нас грандиозные, мы не будем останавливаться. Конечно, хотим, чтобы это был первый традиционный, в следующем году – второй и так дальше. Основная цель – во-первых, получить международную игровую практику, которой у нас сейчас немного. Во-вторых, цель – подготовка к республиканским турнирам. В-третьих, цель – сравнить, как мы выглядим на уровне ведущих российских школ, потому что российский баскетбол по детям находится тоже на хорошем уровне.