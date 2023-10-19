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«На очень хорошем уровне». Минск принимает первый детский международный турнир по баскетболу «Осенний Кубок МТЗ»

19 октября 2023 19:02
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Новости Беларуси. «Осенний Кубок МТЗ» – детский турнир по баскетболу, в котором принимают участие ребята 2012 года рождения и младше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«На очень хорошем уровне». Минск принимает первый детский международный турнир по баскетболу «Осенний Кубок МТЗ»-1

На главный трофей претендуют шесть команд из Беларуси и России. Они ведут борьбу по круговой системе. Каждая дружина проведет по пять встреч. Сильнейший определится уже в субботу, 21 октября. Нашу страну представляют воспитанники баскетбольной СДЮШОР «Минск». Данный турнир является первой международной практикой для ребят.

«На очень хорошем уровне». Минск принимает первый детский международный турнир по баскетболу «Осенний Кубок МТЗ»-4

Петр Ивашков, директор СДЮШОР БК «Минск»:
2012 год, мальчики, в этом году играют первые республиканские соревнования, для них это первый шаг, первый международный турнир. Как всегда, планы у нас грандиозные, мы не будем останавливаться. Конечно, хотим, чтобы это был первый традиционный, в следующем году – второй и так дальше. Основная цель во-первых, получить международную игровую практику, которой у нас сейчас немного. Во-вторых, цель – подготовка к республиканским турнирам. В-третьих, цель – сравнить, как мы выглядим на уровне ведущих российских школ, потому что российский баскетбол по детям находится тоже на хорошем уровне.

«На очень хорошем уровне». Минск принимает первый детский международный турнир по баскетболу «Осенний Кубок МТЗ»-7

Сергей Татаровия, тренер БК «Москва»:
Шикарная организация. Встретили, разместили в хороший отель. Хороший зал, судейство – на очень хорошем уровне.

Победители турнира получат кубок и медали, а все участники – памятные сувениры и сладкие подарки.

# Баскетбол # Петр Ивашков # Фотофакт

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