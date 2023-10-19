«На очень хорошем уровне». Минск принимает первый детский международный турнир по баскетболу «Осенний Кубок МТЗ»

Новости Беларуси. «Осенний Кубок МТЗ» – детский турнир по баскетболу, в котором принимают участие ребята 2012 года рождения и младше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. «Осенний Кубок МТЗ» – детский турнир по баскетболу, в котором принимают участие ребята 2012 года рождения и младше, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На главный трофей претендуют шесть команд из Беларуси и России. Они ведут борьбу по круговой системе. Каждая дружина проведет по пять встреч. Сильнейший определится уже в субботу, 21 октября. Нашу страну представляют воспитанники баскетбольной СДЮШОР «Минск». Данный турнир является первой международной практикой для ребят.
Петр Ивашков, директор СДЮШОР БК «Минск»:
2012 год, мальчики, в этом году играют первые республиканские соревнования, для них это первый шаг, первый международный турнир. Как всегда, планы у нас грандиозные, мы не будем останавливаться. Конечно, хотим, чтобы это был первый традиционный, в следующем году – второй и так дальше. Основная цель – во-первых, получить международную игровую практику, которой у нас сейчас немного. Во-вторых, цель – подготовка к республиканским турнирам. В-третьих, цель – сравнить, как мы выглядим на уровне ведущих российских школ, потому что российский баскетбол по детям находится тоже на хорошем уровне.
Сергей Татаровия, тренер БК «Москва»:
Шикарная организация. Встретили, разместили в хороший отель. Хороший зал, судейство – на очень хорошем уровне.
Победители турнира получат кубок и медали, а все участники – памятные сувениры и сладкие подарки.