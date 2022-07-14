Ралли «Шёлковый путь» приближается к завершению. Вот какие итоги у белорусов

В этот раз пилотам предстояло преодолеть дистанцию протяженностью почти 647 километров. Покрытие трассы на 90 % состояло из грунта. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал на пятом месте. В этот раз проблем с колесами не было, однако подвела надстройка, задняя часть которой сломалась. Экипаж Алексея Вишневского завершил гонку на девятой позиции. Два часа пилоты потеряли из-за вышедшего из строя компрессора.