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Ралли «Шёлковый путь» приближается к завершению. Вот какие итоги у белорусов

14 июля 2022 18:50
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Международный ралли-рейд «Шелковый путь» приближается к своему завершению. 14 июля состоялся восьмой этап, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Ралли «Шёлковый путь» приближается к завершению. Вот какие итоги у белорусов-1

В этот раз пилотам предстояло преодолеть дистанцию протяженностью почти 647 километров. Покрытие трассы на 90 % состояло из грунта. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Сергея Вязовича финишировал на пятом месте. В этот раз проблем с колесами не было, однако подвела надстройка, задняя часть которой сломалась. Экипаж Алексея Вишневского завершил гонку на девятой позиции. Два часа пилоты потеряли из-за вышедшего из строя компрессора.

Ралли «Шёлковый путь» приближается к завершению. Вот какие итоги у белорусов-4

В зачете грузовиков, несмотря на неудачи в последних заездах, команда Сергея Вязовича по-прежнему находится в тройке сильнейших. 15 июля пройдет девятый этап, который станет самый длинным в ралли. Дистанция составит почти 773 километра. Турнир завершится 16 июля в Москве. 

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Алексей Вишневский # Фотофакт

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