Белорусские и китайские гандболистки провели товарищеский матч. Встреча завершилась не в нашу пользу

Китаянки победили заслуженно. Они превосходили белорусок по многим компонентам, ключевые из которых – возраст и игровой опыт. Наши девушки играли в свою силу. В первом тайме им удавалось сдерживать напор китаянок. Он завершился со счетом 13:10 в пользу команды из Поднебесной. Однако во второй половине встречи соперницы белорусок ушли в отрыв и довели счет до разгромного. Итоговые цифры – 34:22 в пользу гостей.

Александр Липинский, главный тренер сборной девушек (U-17):

Целенаправленно мы к ней не готовились. Собственно, находимся еще в отпуске. Приехали, собрались буквально на игру. Результатом, конечно, недовольны. Первый тайм, насколько были еще силы и возможности, еще оказывали сопротивление. Дальше дали о себе знать отсутствие тренировок, практики игровой и, естественно, немножко сбавили обороты (и физические, и тактические). Что можно сказать, это лучшие игроки 2004-2005 года по всей республике. Все, кто находятся здесь, это достаточно перспективные игроки, которые, я надеюсь, в дальнейшем проявят себя, покажут не только на нашей арене, но и на международной.