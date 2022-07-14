В Минске «Кубок дружбы» собрал более 150 спортсменов

Турнир собрал в Минске более 150 спортсменов из Беларуси и России. В белорусскую столицу приехала представительная делегация из Российской Федерации – конкуренцию нашим ребятам составляют пятиборцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кировской, Челябинской областей. Юноши и девушки выступают в двух возрастных категориях – до 17 и до 19 лет. Этот спортивный старт станет важным для юношеских сборных команд обеих стран – он восполнит дефицит международной соревновательной практики.

Елена Нырцова, тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:

У нас ребята очень хорошие, очень сильные. И если взять прошлогодние результаты, чемпионаты мира, Европы, у нас есть действующие чемпионы, они выступают здесь. Поэтому от своей команды я, как старший тренер, ожидаю самых высоких результатов. У нас на это есть все основания. Россияне привезли, конечно же, тоже свой лучший состав. По-другому не могло быть. Поэтому ожидается борьба достаточно серьезная и интересная, самое главное.