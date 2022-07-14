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В Минске «Кубок дружбы» собрал более 150 спортсменов

14 июля 2022 14:58
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Новости Беларуси. В Минске стартовали международные юношеские соревнования по современному пятиборью «Кубок Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Минске «Кубок дружбы» собрал более 150 спортсменов-1

Турнир собрал в Минске более 150 спортсменов из Беларуси и России. В белорусскую столицу приехала представительная делегация из Российской Федерации – конкуренцию нашим ребятам составляют пятиборцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Кировской, Челябинской областей. Юноши и девушки выступают в двух возрастных категориях – до 17 и до 19 лет. Этот спортивный старт станет важным для юношеских сборных команд обеих стран – он восполнит дефицит международной соревновательной практики.

В Минске «Кубок дружбы» собрал более 150 спортсменов-4

Елена Нырцова, тренер сборной Беларуси по современному пятиборью:
У нас ребята очень хорошие, очень сильные. И если взять прошлогодние результаты, чемпионаты мира, Европы, у нас есть действующие чемпионы, они выступают здесь. Поэтому от своей команды я, как старший тренер, ожидаю самых высоких результатов. У нас на это есть все основания. Россияне привезли, конечно же, тоже свой лучший состав. По-другому не могло быть. Поэтому ожидается борьба достаточно серьезная и интересная, самое главное.

В Минске «Кубок дружбы» собрал более 150 спортсменов-7

В рамках турнира запланирована не только спортивная программа – в так называемый культурный день спортсмены познакомятся с достопримечательностями белорусской столицы и посетят мемориальный комплекс Хатынь. Завершатся соревнования 20 июля.

# Спортивные соревнования # Елена Нырцова # Фотофакт

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