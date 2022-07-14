Солигорский «Шахтёр» завершил выступление в футбольной Лиге чемпионов

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» завершил свое выступление в футбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-спорт».
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» завершил свое выступление в футбольной Лиге чемпионов, сообщили в программе «СТВ-спорт».
«Горняки» выбыли на ранней стадии. В ответном матче первого раунда квалификации белорусский клуб без шансов уступил словенскому «Марибору» со счетом 0:2. В первой встрече была зафиксирована ничья. Таким образом, солигорчане продлили серию без побед на международном поле до 10 встреч. Теперь подопечным Сергея Ташуева предстоит продолжить свой путь в третьем раунде квалификации Лиги Конференций.
Сегодня же, 14 июля, на еврокубковой территории попытает счастья минское «Динамо», которое в рамках первого квалификационного раунда Лиги конференций проведет второй поединок против черногорского «Дечича». Стартовый свисток прозвучит в 21:45.