Прямой эфир

КМ по биатлону. На шестом этапе победила Экхофф, из белорусок в топ-20 только Алимбекова

14 января 2021 18:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женской спринтерской гонкой продолжилась программа шестого этапа Кубка мира по биатлону – стреляющие лыжники соревнуются в немецком Оберхофе. Лучшей из белорусок оказалась Динара Алимбекова, ставшая 12-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КМ по биатлону. На шестом этапе победила Экхофф, из белорусок в топ-20 только Алимбекова-1

Олимпийская чемпионка отстала от победительницы практически на 52 секунды. При этом на огневых рубежах наша спортсменка допустила всего один промах. Однако скорость на лыжне явно оставляла желать лучшего. Для сравнения – победительница, норвежка Экхофф, также один раз отметилась на штрафном круге.

Второй стала итальянка Вирер, закрывшая все 10 мишеней. Тройку лучших замкнула австрийка Хаузер. Что до остальных белорусок, то Елена Кручинкина 22-я, Анна Сола 44-я, Ирина Кривко 67-я. Всего стартовали 99 участниц.

# Биатлон # Динара Алимбекова-Смольская # Доротея Вирер # Елена Кручинкина # Анна Сола # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккей. Егор Шарангович включён в состав команды НХЛ
14 января 2021 15:32

Хоккей. Егор Шарангович включён в состав команды НХЛ

«Минчанка» перенесла два домашних матча. Когда состоятся волейбольные поединки?
14 января 2021 15:32

«Минчанка» перенесла два домашних матча. Когда состоятся волейбольные поединки?

Тренер БК «Кибиркштис»: организация турнира и команды, с которыми предстоит сражаться, на отличном уровне
13 января 2021 21:48

Тренер БК «Кибиркштис»: организация турнира и команды, с которыми предстоит сражаться, на отличном уровне