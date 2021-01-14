КМ по биатлону. На шестом этапе победила Экхофф, из белорусок в топ-20 только Алимбекова

Новости Беларуси. Женской спринтерской гонкой продолжилась программа шестого этапа Кубка мира по биатлону – стреляющие лыжники соревнуются в немецком Оберхофе. Лучшей из белорусок оказалась Динара Алимбекова, ставшая 12-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпийская чемпионка отстала от победительницы практически на 52 секунды. При этом на огневых рубежах наша спортсменка допустила всего один промах. Однако скорость на лыжне явно оставляла желать лучшего. Для сравнения – победительница, норвежка Экхофф, также один раз отметилась на штрафном круге.

Второй стала итальянка Вирер, закрывшая все 10 мишеней. Тройку лучших замкнула австрийка Хаузер. Что до остальных белорусок, то Елена Кручинкина 22-я, Анна Сола 44-я, Ирина Кривко 67-я. Всего стартовали 99 участниц.