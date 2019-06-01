«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Беларуси. 1 июня символ II Европейских игр встретили в Горках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Беларуси. 1 июня символ II Европейских игр встретили в Горках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт эстафете был дан у летнего амфитеатра. Отсюда огонь отправился по главным улицам города. Пламя доставили в ботанический сад, Белорусскую сельхозакадемию. На всем протяжении пути участников эстафеты бурно приветствовали горожане, многие бежали вместе с командой факелоносцев весь маршрут.
Пронести символ главного спортивного события этого года доверили и нашей коллеге – заместителю директора дирекции информационного вещания СТВ – Ирине Мартьяновой.
Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:
Мне достался самый тяжелый участок трассы, потому что это был подъем, учитывая, что два килограмма весит факел.
Я поняла, насколько сложен и тяжел труд спортсмена. Но нам тоже всем придется потрудиться. Я сейчас говорю про журналистов. Наш телеканал к Европейским играм готовится уже давно основательно. Наша информационная студия будет перенесена в сердце Европейских игр.
Путешествие огня II Европейских игр по Могилевской области завершается. «Пламя мира» побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, а также в мемориале воинской славы «Лудчицкая высота».