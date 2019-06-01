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«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках

01 июня 2019 13:44
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Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Беларуси. 1 июня символ II Европейских игр встретили в Горках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-1

Старт эстафете был дан у летнего амфитеатра. Отсюда огонь отправился по главным улицам города. Пламя доставили в ботанический сад, Белорусскую сельхозакадемию. На всем протяжении пути участников эстафеты бурно приветствовали горожане, многие бежали вместе с командой факелоносцев весь маршрут.

Пронести символ главного спортивного события этого года доверили и нашей коллеге – заместителю директора дирекции информационного вещания СТВ – Ирине Мартьяновой.

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-4

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-6

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-8

Ирина Мартьянова, заместитель директора дирекции информационного вещания СТВ:
Мне достался самый тяжелый участок трассы, потому что это был подъем, учитывая, что два килограмма весит факел.

Я поняла, насколько сложен и тяжел труд спортсмена. Но нам тоже всем придется потрудиться. Я сейчас говорю про журналистов. Наш телеканал к Европейским играм готовится уже давно основательно. Наша информационная студия будет перенесена в сердце Европейских игр.

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-11

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-13

Путешествие огня II Европейских игр по Могилевской области завершается. «Пламя мира» побывает на Голубой кринице в Славгородском районе, а также в мемориале воинской славы «Лудчицкая высота».

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-16

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-18

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-20

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-22

«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках-24

# Европейские игры # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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