«Мне достался самый тяжёлый участок трассы». Наша коллега Ирина Мартьянова пронесла «Пламя мира» в Горках

Новости Беларуси. «Пламя мира» продолжает путешествие по Беларуси. 1 июня символ II Европейских игр встретили в Горках Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт эстафете был дан у летнего амфитеатра. Отсюда огонь отправился по главным улицам города. Пламя доставили в ботанический сад, Белорусскую сельхозакадемию. На всем протяжении пути участников эстафеты бурно приветствовали горожане, многие бежали вместе с командой факелоносцев весь маршрут.

Пронести символ главного спортивного события этого года доверили и нашей коллеге – заместителю директора дирекции информационного вещания СТВ – Ирине Мартьяновой.