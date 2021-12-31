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Гол игрока ХК «Динамо-Минск» признан лучшим за неделю в КХЛ

31 декабря 2021 13:29
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Континентальная хоккейная лига представила последний в 2021 году топ лучших моментов недели. Самый красивый гол семи дней забил Кирилл Воронин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Гол игрока ХК «Динамо-Минск» признан лучшим за неделю в КХЛ-1

Форвард «зубров» сотворил на льду мини-шедевр, в одиночку разобравшись с половиной состава рижского «Динамо». Воронин ушел от двух соперников, пробросил еще одного и здорово попал точно в цель. На данный момент белорусский клуб находится в зоне плей-офф КХЛ.  

# Хоккей # Фотофакт

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