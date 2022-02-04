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Пусть Игры пройдут вне политики. Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

04 февраля 2022 08:35
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Новости Беларуси. Свет Олимпийского огня 4 февраля озарит Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Пусть Игры пройдут вне политики. Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады-1

Поздравление по случаю открытия Олимпиады Председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко.  

Пусть Игры пройдут вне политики. Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Убежден, ваша страна, которая уделяет особое внимание здоровому образу жизни и имеет выдающиеся достижения в области спорта, благодаря трудолюбию и профессиональному отношению китайского народа к любому делу организует этот международный спортивный праздник на высочайшем уровне. Выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады «Вместе ради общего будущего» ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям. И пусть Игры пройдут исключительно в духе истинного олимпизма, вне политики и во славу спорта.  

Пусть Игры пройдут вне политики. Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады-7

Александр Лукашенко рассчитывает на успешное выступление белорусских спортсменов на играх в Пекине. Для наших атлетов это будет восьмая зимняя Олимпиада. За награды белорусы сразятся в шести видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, фигурное катание, фристайл.  

# Зимняя Олимпиада # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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