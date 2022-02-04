Пусть Игры пройдут вне политики. Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, ваша страна, которая уделяет особое внимание здоровому образу жизни и имеет выдающиеся достижения в области спорта, благодаря трудолюбию и профессиональному отношению китайского народа к любому делу организует этот международный спортивный праздник на высочайшем уровне. Выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады «Вместе ради общего будущего» ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям. И пусть Игры пройдут исключительно в духе истинного олимпизма, вне политики и во славу спорта.