Пусть Игры пройдут вне политики. Александр Лукашенко направил поздравление Си Цзиньпину по случаю открытия Олимпиады

Новости Беларуси. Свет Олимпийского огня 4 февраля озарит Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читайте также: Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады.
Новости Беларуси. Свет Олимпийского огня 4 февраля озарит Пекин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Читайте также: Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады.
Поздравление по случаю открытия Олимпиады Председателю КНР Си Цзиньпину направил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, ваша страна, которая уделяет особое внимание здоровому образу жизни и имеет выдающиеся достижения в области спорта, благодаря трудолюбию и профессиональному отношению китайского народа к любому делу организует этот международный спортивный праздник на высочайшем уровне. Выбранный Китаем девиз зимней Олимпиады «Вместе ради общего будущего» ярко отражает стремление человечества к совместному процветанию, мирному развитию и новым достижениям. И пусть Игры пройдут исключительно в духе истинного олимпизма, вне политики и во славу спорта.
Александр Лукашенко рассчитывает на успешное выступление белорусских спортсменов на играх в Пекине. Для наших атлетов это будет восьмая зимняя Олимпиада. За награды белорусы сразятся в шести видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, фигурное катание, фристайл.