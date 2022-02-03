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Кёрлингисты из Италии и Швеции показали лучшие результаты на ОИ в Пекине

03 февраля 2022 21:00
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Несмотря на то, что Олимпийские игры в Пекине еще не открылись, турниры по некоторым видам спорта идут полным ходом. К примеру, у смешанных пар в керлинге позади уже два соревновательных дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Кёрлингисты из Италии и Швеции показали лучшие результаты на ОИ в Пекине-1

Стопроцентный результат – две виктории в двух матчах показывают тандемы из Италии и Швеции. Наметились и аутсайдеры – это представители Зеленого континента и США. Остальные еще сохраняют шансы на награды. Всего на пьедестал претендуют 10 коллективов.  

Кёрлингисты из Италии и Швеции показали лучшие результаты на ОИ в Пекине-4

Могулисты провели квалификацию и определили по десятке лучших мужчин и женщин, которые продолжат свой путь в Поднебесной. Остальные вынуждены с дистанции сойти. У мужчин наибольшую сумму набрал действующий олимпийский чемпион канадец Кингсбери. У девушек первенствовала австралийка Энтони.  

Кёрлингисты из Италии и Швеции показали лучшие результаты на ОИ в Пекине-7

Начался хоккейный турнир среди девушек. Главный фаворит – команда США была сильнее представительниц Финляндии – 5:2. Японки довольно неожиданно взяли верх над шведками – 3:1.  

Кёрлингисты из Италии и Швеции показали лучшие результаты на ОИ в Пекине-10

С аналогичным результатом китаянки уступили чешкам, а канадки уничтожили швейцарок – 12:1. Примечательно, что в четвертьфинал попадут все участники группы вне зависимости от показанного результата.  

# Зимняя Олимпиада # Микаэль Кингсбери # Джакара Энтони # Фотофакт

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