Кёрлингисты из Италии и Швеции показали лучшие результаты на ОИ в Пекине

Несмотря на то, что Олимпийские игры в Пекине еще не открылись, турниры по некоторым видам спорта идут полным ходом. К примеру, у смешанных пар в керлинге позади уже два соревновательных дня, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стопроцентный результат – две виктории в двух матчах показывают тандемы из Италии и Швеции. Наметились и аутсайдеры – это представители Зеленого континента и США. Остальные еще сохраняют шансы на награды. Всего на пьедестал претендуют 10 коллективов.

Могулисты провели квалификацию и определили по десятке лучших мужчин и женщин, которые продолжат свой путь в Поднебесной. Остальные вынуждены с дистанции сойти. У мужчин наибольшую сумму набрал действующий олимпийский чемпион канадец Кингсбери. У девушек первенствовала австралийка Энтони.

Начался хоккейный турнир среди девушек. Главный фаворит – команда США была сильнее представительниц Финляндии – 5:2. Японки довольно неожиданно взяли верх над шведками – 3:1.