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Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады

04 февраля 2022 07:48
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4 февраля китайскую столицу озарит свет олимпийского огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиция его зажжения на Национальном стадионе Пекина ознаменует долгожданное открытие зимних Олимпийских игр. Событие это станет самым нестандартным за последнее столетие.  

Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады-1

По крайней мере, так уверяют организаторы, имея в виду как сам сценарий зрелища, количество задействованных в шоу актеров (а их более 3 000), так и поражающие воображение технические и музыкальные спецэффекты.  

Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады-4

Они помогут зрителям окунуться в национальный колорит Китая, познакомиться с его историей, традициями и культурой. Планируется, что на стадионе «Птичье гнездо» будет более 20 лидеров государств. И конечно, не обойдется без традиционного парада национальных команд с двумя флагоносцами от каждой страны.  

Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады-7

Напомним, всего в Играх примут участие более 4 000 спортсменов из 95 стран мира. Беларусь представят 29 атлетов. Они выступят в шести видах спорта: биатлоне, фристайле, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках, фигурном катании. Впервые на зимней Олимпиаде произойдут поистине исторические события. Пекин утвержден в статусе первой столицы летних и зимних Олимпийских игр. В программу соревнований войдут новые дисциплины.  

Это самое нестандартное событие за столетие. 4 февраля в Пекине состоится открытие Олимпиады-10

Дебютируют несколько национальных олимпийских комитетов. Кроме того, это будет первая в истории Олимпиада, которая не оставит углеродного следа. Будем внимательно следить за всем, что происходит в спортивной столице мира. Церемония начнется уже в 15:00 по белорусскому времени.   

# Зимняя Олимпиада # Фотофакт

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