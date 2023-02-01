Пулевая стрельба. Елизавета Цыдик – бронзовый призёр турнира в России

Белорусские стрелки продолжают брать награды на международном турнире в российском Ижевске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские стрелки продолжают брать награды на международном турнире в российском Ижевске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наша копилка пополнилась бронзой. Она была завоевана в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Отличилась Елизавета Цыдик. Также нужно отметить, что в финале стреляла и другая наша спортсменка. Однако попасть на пьедестал у нее не получилось.
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