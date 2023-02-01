Прямой эфир

Пулевая стрельба. Елизавета Цыдик – бронзовый призёр турнира в России

01 февраля 2023 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские стрелки продолжают брать награды на международном турнире в российском Ижевске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Пулевая стрельба. Елизавета Цыдик – бронзовый призёр турнира в России-1

Наша копилка пополнилась бронзой. Она была завоевана в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. Отличилась Елизавета Цыдик. Также нужно отметить, что в финале стреляла и другая наша спортсменка. Однако попасть на пьедестал у нее не получилось.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Стрельба # Елизавета Цыдик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Юность» победила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею
01 февраля 2023 11:44

«Юность» победила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» выиграло «Могилёв» со счётом 6:2
31 января 2023 19:42

ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» выиграло «Могилёв» со счётом 6:2

Волейбол. Мужская молодёжная сборная Беларуси одержала волевую победу над российским «Факелом»
31 января 2023 19:02

Волейбол. Мужская молодёжная сборная Беларуси одержала волевую победу над российским «Факелом»