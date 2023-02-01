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«Юность» победила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею

01 февраля 2023 11:44
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Новости Беларуси. «Юность» победила «Гомель» в очередном матче чемпионата Беларуси по хоккею. Эта виктория, а также присужденные 2 очка за несостоявшееся противостояние с «Локомотивом» позволили подняться на третье место в таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» победила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-1

Что до сыгранной дуэли, то она получилась далеко не самой зрелищной. Из трех шайб, заброшенных коллективами, легитимной была признана только одна. В середине второго отрезка по правилам отличился Дрозд. Так и закончили – «Юность» сильнее – 1:0.

«Юность» победила «Гомель» в матче чемпионата Беларуси по хоккею-4

Также свою медальную копилку пополнили «Динамо» и «Металлург».

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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