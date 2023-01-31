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ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» выиграло «Могилёв» со счётом 6:2

31 января 2023 19:42
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Новости Беларуси. В нашем хоккейном чемпионате 31 января было запланировано три поединка, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В центральном матче на столичной «Чижовка-Арене» силами мерились «Юность» и «Гомель».  

ЧБ по хоккею. «Динамо-Молодечно» выиграло «Могилёв» со счётом 6:2-1

В первом периоде счет ничейный – 0:0, как и в третьем. Единственная шайба была забита во втором. Как итог – победа минчан 1:0. В Солигорске местный «Шахтер» принимал чемпиона, жлобинский «Металлург». В первом периоде гости выигрывали 1:0. Второй период оставили за собой хозяева, но итоговый счет все равно в пользу «Металлурга» – 2:3. В Молодечно игроки местного «Динамо» принимали «Могилев» и выиграли со счетом 6:2.  

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# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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