Волейбол. Мужская молодёжная сборная Беларуси одержала волевую победу над российским «Факелом»

Новости Беларуси. Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу удачно стартовала в очередном туре российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном поединке с сухим счетом была повержена команда «Тюмень-Прибой».

Мужская молодежка сражалась с «Факелом» из Нового Уренгоя. Матч выдался упорным и напряженным. Первую партию наши парни проиграли со счетом 21:25. Во втором сете белорусы были сильней 25:21. Две последующие партии белорусские волейболисты также выиграли со счетом 25:18 и 15:9. И, таким образом, одержали волевую победу над «Факелом» 3:1.