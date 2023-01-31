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Волейбол. Мужская молодёжная сборная Беларуси одержала волевую победу над российским «Факелом»

31 января 2023 19:02
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Новости Беларуси. Женская молодежная сборная Беларуси по волейболу удачно стартовала в очередном туре российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В дебютном поединке с сухим счетом была повержена команда «Тюмень-Прибой».  

Волейбол. Мужская молодёжная сборная Беларуси одержала волевую победу над российским «Факелом»-1

Мужская молодежка сражалась с «Факелом» из Нового Уренгоя. Матч выдался упорным и напряженным. Первую партию наши парни проиграли со счетом 21:25. Во втором сете белорусы были сильней 25:21. Две последующие партии белорусские волейболисты также выиграли со счетом 25:18 и 15:9. И, таким образом, одержали волевую победу над «Факелом» 3:1.

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# Волейбол # Фотофакт

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