Пучек о матче Беларусь-Австралия на Fed Cup: «Конечно, будет очень непросто»

Новости Беларуси. Определился соперник сборной Беларуси в полуфинале мировой группы Кубка Федерации. Наши спортсменки сыграют с теннисистками из Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Определился соперник сборной Беларуси в полуфинале мировой группы Кубка Федерации. Наши спортсменки сыграют с теннисистками из Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
11 февраля в Минск вернулась капитан женской команды Татьяна Пучек. В комментарии корреспонденту СТВ она оценила шансы своих подопечных и рассказала, как спортсменки будут готовиться к предстоящей игре.
Татьяна Пучек о выходе в полуфинал Fed Cup: «Они полностью выполнили мою установку, идеально провели матч»
Напомним: белорусские теннисистки прошли в ½ мировой группы Кубка Федерации второй раз в истории.
Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:
Настраивались мы очень серьезно. И я думаю, как раз таки вот этот очень-очень серьезный настрой нам помог. Будем разрабатывать каждую, но, конечно, номер один – Эшли Барти – очень серьезный соперник. Дальше Дарья Гаврилова, которая тоже стоит 45-48. Есть у них в составе молодые девчонки. Вот в решающей паре против Америки сейчас молодая девчонка играла. Будем всех изучать.
Команда, в принципе, тоже серьезная, если учесть, что будем играть у них. У меня очень большие сомнения по покрытию, я их уже девчонкам высказала. Посмотрим, угадаю я или нет, может быть, там сюрприз. Поэтому, конечно, будет очень непросто.