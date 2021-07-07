Прыжки на батутах. Стало известно, какую программу покажут белорусы на Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Владислав Гончаров на Играх в Токио продемонстрирует свою программу с коэффициентом сложности 179. В Рио-де-Жанейро белорус победил со сложностью 173, сообщили в программе «СТВ-Спорт»
Его напарник по команде Иван Литвинович в Японии будет прыгать с коэффициентом 182.
7 июля в Национальном олимпийском комитете батутисты получили олимпийскую экипировку, которая насчитывает 37 позиций. Главный тренер команды Ольга Власова считает, что форма должна быть комфортной, ведь спортсменам в ней выступать.
Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:
Форма должна быть в первую очередь удобная. Комфортно должно быть в ней. То есть если брать какие-то спортивные майки и обувь, должно быть удобно и комфортно.
Соперников будет очень много, потому что в связи с пандемией мы многих спортсменов не видели вообще – что они прыгают, как они готовы. В основном мы видели только русских, французов, португальцев, но не видели тех же японцев, китайцев, новозеландца, а парень такой, довольно-таки сильный.