Прыжки на батутах. Стало известно, какую программу покажут белорусы на Олимпиаде в Токио

Новости Беларуси. Олимпийский чемпион Владислав Гончаров на Играх в Токио продемонстрирует свою программу с коэффициентом сложности 179. В Рио-де-Жанейро белорус победил со сложностью 173, сообщили в программе «СТВ-Спорт» Его напарник по команде Иван Литвинович в Японии будет прыгать с коэффициентом 182.

7 июля в Национальном олимпийском комитете батутисты получили олимпийскую экипировку, которая насчитывает 37 позиций. Главный тренер команды Ольга Власова считает, что форма должна быть комфортной, ведь спортсменам в ней выступать.