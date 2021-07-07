«Классно, короче». Посмотрите, как болеют на Евро-2020 на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Кадры со стадиона «Динамо», где прямо на газоне спортивной арены организована фан-зона для любителей футбола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я вообще сегодня на самом деле очень сильно удивлен, что такое событие, такую организацию сделали на стадионе. Сидеть на настоящем газоне и окунуться в атмосферу настоящего футбола.

Люблю вечером чтобы гулять или что-то такое делать. Классно, короче.

Пришли с детьми, с внуком. Я просто люблю такую атмосферу, когда много людей, все они веселятся. Каждый болеет за своих, эмоции такие! Люди отдыхают, расслабляются. Очень здорово.