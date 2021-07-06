«Я в очередной раз выиграла». В Минске стартовал открытый чемпионат Беларуси по пулевой стрельбе

Новости Беларуси. В первый соревновательный день открытого чемпионата Беларуси по пулевой стрельбе, который проходит в Минске, определились чемпионы в трех дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В стрельбе из пневматического пистолета у женщин на титул претендовали сразу три спортсменки, впрочем, они же и распределили пьедестал. Чемпионкой Беларуси стала Любовь Яскевич, набравшая 238,1 балла. С отставанием в более чем три очка, серебро досталось Татьяне Разумович. Замкнула тройку сильнейших обладательница олимпийской лицензии в Токио Виктория Чайка. Данный старт спортсменка проводит под нагрузкой, и ее пик формы намечен на конец июля.

Любовь Яскевич, чемпионка Беларуси по пулевой стрельбе:

Я в очередной раз выиграла чемпионат Беларуси, мне очень приятно. Мне приятно работать в таком спортивном коллективе и каждый раз побеждать себя. Результатом удовлетворена, но не очень – можно было и лучше.