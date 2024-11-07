Протас отметился очередной шайбой в регулярке НХЛ

Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас отметился очередной заброшенной шайбой в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичный клуб принимал «Нэшвилл». На 36-й минуте встречи наш земляк отличился с передачи капитана команды Александра Овечкина, тем самым обеспечив преимущество своей дружине – 2:1. Поединок в итоге закончился победой со счетом 3:2. Всего Алексей провел на льду 11 с половиной минут и закончил встречу с показателем полезности +2. В текущем сезоне у отечественного нападающего уже 12 набранных очков в 12 матчах. Он является четвертым бомбардиром своей команды.