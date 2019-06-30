«Просто нереальный заряд»: Кирилл Грищенко о том, что помогло ему выиграть золото

В очередной раз наши атлеты подтвердили статус мировых лидеров в борьбе. Чемпионом в весовой категории до 130 килограммов стал Кирилл Грищенко. Финальную схватку спортсмен провел просто блестяще, выиграв с большим преимуществом у оппонента по ковру. Итоговые цифры – 5:1.

Кирилл Грищенко, чемпион II Европейских игр: Я хорошо настроился и набрал даже больше баллов, чем планировал. Как я вчера говорил , дома стены помогают – так оно и случилось. Ну и, конечно, сам боевой настрой. Настроился хорошо. Все болели: родные, близкие, друзья. Хорошая атмосфера здесь, просто нереальный заряд, очень крутые эмоции.

30 июня еще один наш борец – Александр Грабовик – удостоился серебряной медали. У белоруса были все шансы на победу. Но соперник, олимпийский чемпион из Армении, оказался немного сильнее.

Все основания рассчитывать на награду высшего достоинства были и у боксера Владислава Смягликова. Он на равных бился с представителем России, но, к сожалению, уступил. У него серебро.

А первая новость с золотым оттенком пришла сегодня с велодрома «Минск-Арены». Татьяна Шаракова стал чемпионкой вторых Европейских игр. Белоруске не было равных в индивидуальной гонке преследования. Соперницу по финалу наша гонщица обогнала почти на 5 секунд. Это вторая награда Шараковой, ранее она стала третьей на шоссе.

Удачливой «Минск-Арена» стала и для наших спортивных гимнастов. В заключительный соревновательный день Андрей Лиховицкий и Анастасия Алистратова принесли стране по бронзе. Гимнастка Алистратова – одна из самых юных участниц турнира, ей всего 15 лет.