Кирилл Грищенко: «Хочется поужинать и пойти отдохнуть. О борьбе будем думать завтра»

Новости Беларуси. В гостях у программы «СТВ-спорт» финалист турнира борцов Кирилл Грищенко. Кристина Момот, СТВ:

Кирилл, вы довольны тем, как выступили сегодня?

Кирилл Грищенко:

Да, неплохо себя показал. Все, что задумал, скажем так, на 90 % осуществил. Конечно, были небольшие ошибки. Но в конечном счете результат – финал. Я считаю, что это нормально, достойно. Кристина Момот:

Как оцениваете уровень конкуренции на ковре? Кирилл Грищенко:

Да, конечно. Я вышел в финал, буду бороться с грузинским спортсменом. Очень хороший парень, сильный, серебряная медаль чемпионата Европы этого года. Будем стараться. Кристина Момот:

Ваши партнеры по команде как отработали, как можете оценить?

Кирилл Грищенко:

В общем, все очень серьезно готовились и шли к этому. Все ребята были заряжены, отработали хорошо, есть уже одна медаль. Еще будет две, надеюсь, что золотые. Команда дружная, все друг другу помогали и поддерживали очень хорошо. «На II Европейских играх особенно все болеют, очень чувствуется поддержка» Кристина Момот:

Площадка Дворца спорта для вас знакома. Там мемориал Олега Караваева проходит, вы в составе национальной команды там не первый год принимаете участие. Можно сравнить атмосферу турниров тогда и сейчас? Кирилл Грищенко:

Да, и на Караваева нас поддерживают болельщики, зрители. Но на II Европейских играх особенно все болеют, очень чувствуется поддержка. Как говорится, дома и стены помогают. Немножко чувствуется больше поддержка. Кристина Момот:

Ответственности больше, наверное.

Кирилл Грищенко:

Ответственности больше, но поддержка решает. Когда хорошие болельщики, намного легче бороться. «Довольно неплохая конкуренция» Кристина Момот:

Вы выступаете в весовой категории до 130 килограммов. Не так часто приходится видеть мужчин с такими данными. Но это у нас, в Беларуси. Конкуренция на чемпионатах Европы и мира в вашей весовой категории серьезная? Кирилл Грищенко:

Да, довольно неплохая конкуренция. В моем весе до 20 человек есть на чемпионатах мира и чемпионатах Европы. Также есть топовые лидирующие спортсмены. Сейчас за выход в финал Сергей Семенов – один из таких – чемпион мира этого года. Удалось его победить. Конкуренция хорошая.

«Я немного недовесок. Всю свою спортивную карьеру стараюсь набрать» Кристина Момот:

Это ваш собственный вес или вы его набираете, сгоняете перед турниром? Кирилл Грищенко:

Весовая категория – 130 килограммов. Мой вес – 117-118 килограммов. Получается, я немного недовесок. Всю свою спортивную карьеру стараюсь набрать, но с учетом моих физиологических данных не очень всегда получается. Но потихоньку иду к этому. Кристина Момот:

Какая ваша самая любимая награда?

Кирилл Грищенко:

Еще с юниорского спорта – серебро чемпионата мира. А со взрослого, наверное, 5-е место на чемпионате мира в Париже в 2017 году. Это пока мой самый лучший результат. Я не останавливаюсь, стараюсь идти дальше. Верю, что все получится и все будет. Кристина Момот:

А получится что? Кирилл Грищенко:

Олимпийское золото.