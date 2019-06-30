Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»
Новости Беларуси. 30 июня, в заключительный день соревнований, участники II Европейских игр в Минске разыграют последние награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши спортсмены в числе претендентов на пьедестал. За золото поборются борцы и боксеры, также представители Беларуси попытаются выиграть медали в спортивной гимнастике и карате. Верим в успех спортсменов.
За турниром по карате следит корреспондент Ирина Петыш. Она готова сообщить последние новости. Ира, добрый день. Как отборочные раунды проходят белорусские спортсмены, и есть ли у нас шансы на медали?
Ирина Петыш, СТВ:
Сегодня заключительный день II Европейских игр. Но здесь, на «Чижовка-Арене», соревнования в самом разгаре. Второй день подряд каратисты сражаются за медали II Европейских игр. Сегодня очень интересный вид представлен – это кумите, контактный бой.
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На кону шесть комплектов наград, по три у мужчин и женщин. Это достаточно много, поэтому соревнования стартовали с 9 утра. Это были предварительные поединки. Первыми на татами вышли женщины. В категории до 50 килограммов нас представила Мария Кулинкович. В двух поединках из трех она одержала победу, поэтому вышла в следующий этап – это полуфинальные поединки.
Казалось бы, задала хороший тон для всей команды, но, к сожалению, женщины в других весовых категориях не смогли пройти в следующий этап. Мужчины тоже, но Артем Кравцов в весовой категории до 60 килограммов также пробился в полуфинальные поединки, поэтому будем болеть за наших.
Илья Булатов, спортсмен сборной Беларуси по карате:
Все бои проиграл, но это спорт. Бывает. Смотрели видео боев, потом приедем, в клубе посмотрим еще раз. Конечно, ошибки есть, будем исправлять. Это скорее нехватка опыта, потому что все спортсмены более опытные. Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении. Спасибо волонтерам, спасибо болельщикам за поддержку.