Илья Булатов о проигрыше на II Европейских играх: «Нехватка опыта скорее всего отразилось на выступлении»

Новости Беларуси. 30 июня, в заключительный день соревнований, участники II Европейских игр в Минске разыграют последние награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши спортсмены в числе претендентов на пьедестал. За золото поборются борцы и боксеры, также представители Беларуси попытаются выиграть медали в спортивной гимнастике и карате. Верим в успех спортсменов.

За турниром по карате следит корреспондент Ирина Петыш. Она готова сообщить последние новости. Ира, добрый день. Как отборочные раунды проходят белорусские спортсмены, и есть ли у нас шансы на медали? Ирина Петыш, СТВ:

Сегодня заключительный день II Европейских игр. Но здесь, на «Чижовка-Арене», соревнования в самом разгаре. Второй день подряд каратисты сражаются за медали II Европейских игр. Сегодня очень интересный вид представлен – это кумите, контактный бой. Тренер сборной Беларуси по карате: Европейские игры дадут большой толчок для развития этого вида спорта

На кону шесть комплектов наград, по три у мужчин и женщин. Это достаточно много, поэтому соревнования стартовали с 9 утра. Это были предварительные поединки. Первыми на татами вышли женщины. В категории до 50 килограммов нас представила Мария Кулинкович. В двух поединках из трех она одержала победу, поэтому вышла в следующий этап – это полуфинальные поединки. Казалось бы, задала хороший тон для всей команды, но, к сожалению, женщины в других весовых категориях не смогли пройти в следующий этап. Мужчины тоже, но Артем Кравцов в весовой категории до 60 килограммов также пробился в полуфинальные поединки, поэтому будем болеть за наших.