Президент Беларуси встретился с главой МОК Томасом Бахом

Новости Беларуси. Дальнейшее сотрудничество Беларуси по линии олимпийского движения обсуждалось с главой МОК. Александр Лукашенко встретился с Томасом Бахом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спортивный функционер прилетел в Минск утром 30 июня. Он примет участие в церемонии закрытия II Европейских игр, а также посетит соревнования и ряд спортивных арен.

Томас Бах в Минске: «У меня очень особенные воспоминания об этом месте»

Кстати, зарубежный гость не первый раз в Беларуси. Томас Бах рассказал Президенту, что в нашей стране он был 50 лет назад в качестве спортсмена, и у него остались очень приятные впечатления.

Глава МОК также отметил организацию II Европейских игр и успешное выступление белорусской команды.