«Мы ещё раз показали всему миру, что мы можем и на каком уровне». Подводим итоги II Европейских игр – интервью с Надеждой Анисовец

Новости Беларуси. Без малого 9 тысяч волонтеров задействованы в проведении II Европейских игр. Все они прошли серьезный конкурсный отбор: претендентов было в три раза больше. Почему они стали добровольцами, сколько лет самому старшему и младшему волонтерам и чем полезен этот опыт в обычной жизни? Об этом и не только мы поговорим с начальником управления по работе с волонтерами Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Надеждой Анисовец. «Оглядываясь назад, можно сказать, что все получилось» Сергей Прохоров, СТВ:

Европейские игры близятся к завершению, сегодня проходят последние соревнования. Вечером состоится торжественная церемония закрытия Игр. Наконец, многотысячная армия волонтеров сможет вздохнуть спокойно. Можно уже подвести предварительные итоги работы этих замечательных людей?

Надежда Анисовец, начальник управления по работе с волонтерами Фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года»:

Конечно. Во-первых, мы получили самые теплые и самые хорошие комментарии, самую высокую оценку по работе и подготовке ребят. Сейчас уже можно сказать, что ребята отработали 10 тысяч 272 смены только в июне, а я напомню, что их работа началась в мае. Здесь мы еще даже статистику не подводили. И отработали за июнь мы более 77 тысяч рабочих часов. Сергей Прохоров:

Эти цифры не укладываются в голове. Надежда Анисовец:

Конечно, ребята работали по всей Республике Беларусь, помогали на пунктах пропуска. Было задействовано 20 пунктов пропуска на границе, встречали наших гостей, давали какую-то первую информацию. Конечно, в аэропорту пункты пропуска тоже были задействованы. Работали ребята в региональных фан-зонах. В эпицентре событий – в Минске – было больше всего ребят. Сейчас, уже оглядываясь назад, можно сказать, что все получилось, стоит только дождаться церемонии закрытия, сделать прощальную большую фотографию и наслаждаться уже лаврами победы. «За эти 10 дней наша белорусская погода показала всё, на что она способна»

Сергей Прохоров:

10-дневный марафон подходит к концу. С чем приходилось сталкиваться вашим ребятам, волонтерам за это время? Какие трудности, какие нестандартные, курьезные ситуации были? Надежда Анисовец:

Из курьезных ситуаций, которые можно вспомнить, это вопросы на информационных точках. Понятно, что в городе идет какое-то крупное мероприятие. Не все так близки к спорту. Люди, которые, например, шли на самбо, полагали, что там будет танцевальный спорт. Некоторые говорили: «Это разве не сумо? Мы шли на это посмотреть». Курьезных случаев было очень много. Например, рассказывали нашим приезжим волонтерам особенности нашей белорусской погоды, потому что за эти 10 дней наша белорусская погода показала всё, на что она способна. Сначала мы все сгорели до волдырей, потом нас всех затопило, потом нас уносило ветром, вчера мы замерзли. Сегодня, будем надеяться, у нас будет какой-то баланс. На церемонию закрытия мы приглашаем абсолютно всех ребят, которые могут сейчас прийти, у которых не будет сейчас смен. Более 4,5 тысяч волонтеров посмотрят это грандиозное шоу. Там пройдет чествование волонтеров. «Для волонтеров самая главная награда – это одобрение того, что они делают»

Сергей Прохоров:

Церемонии награждения еще не было, а кто-то свою самую главную награду уже получил. Надежда Анисовец:

Совершенно верно. Потому что для волонтеров самая главная награда – это одобрение того, что они делают. Этот эмоциональный посыл и те эмоции, которые они получают от этого мероприятия. «Спасибо» для них гораздо более ценно. «Самому взрослому нашему волонтеру 80 лет» Сергей Прохоров:

Один из самых популярных вопросов этих дней – сколько лет самому старшему волонтеру и сколько лет самому младшему? Надежда Анисовец:

У нас есть две категории младших – 14, 15 лет. 14 лет – буквально парочка ребят, это спортивные волонтеры, которые помогали на пляжном футболе и художественной гимнастике. Самый запомнившийся – это 15-летний парень, который помогал на художественной гимнастике на «Минск-Арене». Самому взрослому нашему волонтеру 80 лет. Анатолий Яночкин приехал к нам из России, он работает в категории допинг-контроля. Должна была приехать еще наша дама 81-летняя, но в последний момент она сказала, что у нее есть свои причины. Здесь нужно уважать возраст. Сергей Прохоров:

Люди достаточно преклонного возраста – 80 лет. Я с ними лично не общался, не довелось, к сожалению. Расскажите, откуда они черпают силы, юношескую энергию?

Надежда Анисовец:

Все говорят, что они люди другого поколения, им несложно сделать абсолютно всё. Они с радостью ходят пешком между объектами, что не каждый молодой человек делает. Сергей Прохоров:

Какая примерно локация расстояний? Надежда Анисовец:

Расстояния совершенно разные. Например, от Дворца спорта дойти через парк до Falcon Club. В хорошую погоду можно прогуляться. Они это делают совершенно спокойно, не спеша и получают от этого удовольствие. Они пропагандируют здоровый образ жизни, отсюда и черпают свои силы. «Теперь наших ребят можно узнать не только по форме, но еще и по часам» Сергей Прохоров:

Все волонтеры, на мой взгляд, – и стар и млад – заслуживают самой высокой похвалы и, конечно, наград. Как будете их благодарить?

Надежда Анисовец:

Многие ребята отработали свои последние смены и начали получать свои подарки. Мы постарались сделать так, чтобы была какая-то памятная вещь, которая останется у них на долгие годы. Это часы, которые мы подарили всем волонтерам, – они разного цвета, в наших брендированных цветах. Сергей Прохоров:

Это почти 9 тысяч наручных часов? Надежда Анисовец:

9700 наручных часов разных цветов. Теперь наших ребят можно узнать не только по форме, но еще и по часам. Ребята очень довольны этим подарком. Это как раз таки то, что останется у них на долгие годы. Их будут хранить. Даже если они выйдут из моды, они будут их хранить и помнить. Плюс для ребят организуется прощальная вечеринка. Мы собираем абсолютно всех на нашей официальной фестивальной зоне в «Дримлэнде» 2 июля. Там у них будет большой-большой концерт. «На Европейских играх спортивная Беларусь не останавливается» Сергей Прохоров:

Попрощаетесь насколько надолго – навсегда? Такой огромный опыт этих людей нельзя терять.