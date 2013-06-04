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Прошел товарищеский матч по мини-футболу между сборными командами общественной организации «Белая Русь» и ЛДП Беларуси

04 июня 2013 17:39
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Новости Беларуси. Спортивная партия. В футбольной схватке сошлись участники самых массовых объединений Беларуси. Товарищеский матч по мини-футболу между сборными командами общественной организации «Белая Русь» и ЛДП Беларуси прошёл в Минске. На трибунах сотни болельщиков.

Сильней в непростом состязании оказалась команда «Белой Руси». Она выиграла матч со счетом 5:2. Лучшие игроки получили заслуженные награды.

Кстати, такие товарищеские матчи для «Белой Руси» стали уже традицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Гуминский, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Мы проводим целый ряд спортивных мероприятий, куда привлекаем молодежь, не только членов общественного объединения, но и всех граждан.

# Футбол Беларуси

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