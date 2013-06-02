Гребчиха Екатерина Карстен в свой День рождения взяла «бронзу» с Юлией Бичик на чемпионате Европы

Новости Испаниии. Хорошая новость пришла 2 июня из испанской Севильи. Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен на чемпионате Европы по академической гребле вместе с Юлией Бичик завоевала бронзу в финальном заезде двоек парных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Успешное выступление для Карстен стало своеобразным подарком ко Дню рождения. Прославленной белорусской гребчихе 2 июня исполнился 41 год. У нее за плечами 6 Олимпиад. И не исключено, что Карстен выступит в Рио-де Жанейро-2016.